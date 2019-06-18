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» » Юрий Лодыгин не останется в «Зените»

Юрий Лодыгин не останется в «Зените»

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68
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
24smi.org
Вратарская бригада петербургского клуба сформирована, Лодыгину в ней места не нашлось.

Оскандалившийся после матчей сборной России Андрей Лунёв настолько прочно занял место в воротах «Зенита», что Юрий Лодыгин вряд ли получит новый контракт. Сейчас Лодыгин находится в аренде в греческом «Олимпиакосе», и вопрос о его ближайшем будущем активно обсуждается.

Сам голкипер заявил, что хотел бы играть, а не просто тренироваться и получать зарплату. «Питерец.ру» предполагает, что статус свободного агента не пугает Лодыгина. Даже если он не получит достойных предложений от клубов РФПЛ, то им могут заинтересоваться в зарубежных чемпионатах. Сам Лодыгин ранее говорит, что ему нравилось в «Зените» при Лучано Спаллетти и Андре Виллаше-Боаше.

По словам Юрия, до отъезда в «Олимпиакос» ему психологически было тяжело. О своих перспективах на этот лето Лодыгин говорит так:

«Даже если будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда. Играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата…»

За время выступлений за «Зенит» Лодыгин дважды становился чемпионом страны и один раз выигрывал Кубок.

Все по теме: футбол Зенит трансферы
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