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» » «Торонто Рэпторс» - новый чемпион НБА

«Торонто Рэпторс» - новый чемпион НБА

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sports.ru
Клуб из Канады выиграл финальную серию у «Годен Стэйт» со счётом 4–2.

Вслед за НХЛ историческое событие случилось и в НБА. «Сент-Луис» очень долго ждал победы в Кубке Стэнли – и дождался (при активном участии россиянина Владимира Тарасенко). А «Торонто Рэпторс» не только впервые вышли в финал, но и победили команду-династию – «Голден Стэйт Уорриорз».

Справедливости ради нужно сказать, что против «Голден Стэйт» сыграли травмы. Отыгравший 12 минут в пятой игре Кевин Дюрант снова выбыл. Центровой Демаркус Казинс так и не набрал оптимальных кондиций. А в шестом матче получил очень тяжёлую травму защитник-снайпер «Воинов» Клэй Томпсон, который набрал 30 очков за 32 минуты на паркете.

Тренерский штаб и баскетболисты «Торонто» опровергли известное высказывание о том, что «Голден Стэйт» опережают всю НБА на световые годы. Главным героем финала стал Кавай Ленард, который перешёл в канадский клуб из «Сан-Антонио». Именно Ленард и получил звание MVP финала. «Питерец.ру» заметил, что Ленард стал первый игроком в истории Лиги, получавшим этот приз с клубами из обеих конференций – Западной в этом году и Восточной в 2014 в составе «Сан-Антонио».

 

 

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