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Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В спортивном комплексе Газпром прошел товарищеский матч по баскетболу между командой Правительства Санкт-Петербурга и сборной представителей волонтерских и

11 июня в спортивном комплексе Газпром прошел товарищеский матч по баскетболу между командой Правительства Санкт-Петербурга и сборной представителей волонтерских и добровольческих организаций города.

Ход игры был напряженным, команда молодых общественников «Форма добра» старалась брать скоростью, но опытная и сыгранная команда правительства не поддалась. Игра закончилась с результатом 42:25.

В финале встречи прошло награждение лучших игроков. От команды «Форма добра» лучшим был выбран Виктор Крылов - региональный руководитель всероссийского Общественного движения «Волонтеры Культуры» и танцевального лейбла «Эксклюзив». От команды правительства города награды удостоился Георгий Полтавченко, председатель совета директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация». Оба участника получили в подарок фирменные баскетбольные мячи с росписями почетных игроков встречи.
Завершилась встреча беседой за чашкой чая, на которой игроки поделились историями из баскетбольной жизни, обсудили достижения городских волонтерских проектов, наметили планы по развитию добровольческого движения Петербурга.
Командный дух и драйв баскетбола объединил представителей правительства, корпоративных волонтеров программы «Родные города», и руководителей добровольческих и волонтерских организаций Петербурга и членов Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Матч прошел очень хорошо. Молодая команда брала скоростью, но чувствовалось, что она пока не сыграна. Выиграл опыт. Команда правительства уже знала какого игрока на какую позицию нужно поставить», - поделилась своими впечатлениями Елена Разумахина, начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту.

Игра состоялась в рамках Федерального проекта по налаживанию коммуникации между представителями власти и волонтёрами «Доверяй, играя».

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками

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