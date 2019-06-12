Скромные 1:0 с Кипром в Нижнем Новгороде

«Питерец.ру» внимательно изучил состав, который Станислав Черчесов выставил на матч с киприотами. Место в воротах занял Гильерме, а в полузащите с первых минут вышли Магомед Оздоев и Алексей Ионов.

После победы над Сан-Марино в стартовом матче отборочного цикла Кипр потерпел два поражения подряд. Подопечные израильтянина Бен-Шимона уступили Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2). В Нижнем Новгороде киприоты выглядели достойно, проиграв с минимальной разницей.

Победу российской сборной принёс Ионов, забивший гол на исходе первого тайма. Воспитанник «Зенита» (Ионов родился в Кингисеппе) завершил комбинацию, в которой поучаствовали Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин. Были до перерыва ещё моменты, но счёт 1:0 удержался до финального свистка. Можно порадоваться победе и отсутствию форс-мажора, но 1:0 в игре с Кипром нельзя назвать выдающимся результатом.

Разгромом завершился важный для нашей сборной матч между Бельгией и Шотландией Брюсселе. Бельгийцы не оставили гостям шансов, победив со счётом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку, а третий мяч в ворота 34-летнего Дэвида Маршалла забил Кевин Де Брюйне.