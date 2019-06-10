Кубок Стэнли может уплыть от Тарасенко к Пастрняку

Владимир Тарасенко мог войти в историю российского хоккея, как очередной обладатель Кубка Стэнли с постсоветского пространства. Но «Сент-Луис Блюз» был разгромлен дома «Бостоном» со счётом 1:5.

А ведь в Сент-Луисе уже заранее поздравили клуб с завоеванием Кубка Стэнли, опубликовав соответствующее воззвание владельца. «Питерец.ру» отмечает, что в нужный момент отлично проявили себя лидеры «Бостона». Нападающие Брэд Маршан и Давид Пастрняк набрали по 2 очка, а финский голкипер Раск отразил 28 бросков.

Показательно, что пятую шайбу «Медведей» забросил игравший с повреждением Здено Хара. Что касается Тарасенко, то бывший нападающий СКА совершил 4 броска по воротам Раска (больше только у Перрона). Однако тройка Тарасенко (вместе с ним выходят Шварц и Шенн) очков не набрала. Автором единственной шайбы «Сент-Луиса» стал ОРайлли, который сделал счёт 1:3 в третьем периоде. Но Пастрняк с передачи Маршана очень быстро вернул «Бостону» преимущество в 3 шайбы.

Седьмой матч финальной серии пройдёт в Бостоне 13 июня. За «Брюинз» говорят победные традиции и Раск в воротах.