Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0

Группа I, в которую угодила сборная России, изначально не казалась сложной. Есть главный фаворит – сборная Бельгии, которая уже обыграла команду Станислава Черчесова 21 марта. Однако Шотландия и Кипр не являются такими грозными соперниками, а уж сборная Сан-Марино – мальчик для битья.

Последний тезис убедительно подтвердила наша сборная, забив в ворота Бенедеттини. Матч проходил в Саранске: «Мордовия-Арена» была переполнена. Первого гола пришлось ждать до середины первого тайма. Полузащитник «Монако» Александр Головин соорудил автогол: случился рикошет от защитника Чеволи. Вскоре Головин заработал пенальти, бить взялся Артём Дзюба – 2:0. До перерыва отличились Фёдор Кудряшов и Антон Миранчук, и второй тайм начался при счёте 4:0 в пользу сборной России.

Дзюба дважды забил во временном промежутке с 73-й по 76-ю минуты (во втором случае – после плохо исполненного пенальти). А покера Дзюба добился на 88-й минуте, установив итоговый счёт 9:0. «Питерец.ру» заметил Андрея Лунёва на скамейке запасных: ворота защищал 33-летний Гильерме.