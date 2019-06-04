Тарасенко забил и помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

«Сент-Луис» позорно провалил первый в истории клуба домашний финальный матч плей-офф НХЛ. «Блюзмены» при ничейном счёте в серии проиграли со счётом 2:7 (у «Бостона» 4 очка набрал Тори Крюг, 3 – Патрис Бержерон). Но Владимир Тарасенко (на фото) забросил шайбу в четвёртой игре и помог «Сент-Луису» избежать счёта 1–3.

Помимо того, что «Медведи» не смогли выиграть и второй гостевой поединок, получил травму словак Здено Хара. «Питерец.ру» желает 42-летнему Харе, которому попали шайбой в лицо, скорейшего возвращения в строй.

«Сент-Луис» открыл счёт уже на 1-й минуте (отличился Райан О'Райлли), но именно Хара помог Чарли Койлу выровнять ситуацию в первом периоде. И тут настала очередь Тарасенко, который помог хозяевам льда уйти на первый перерыв, ведя 2:1. Холодным душем для «Сент-Луиса» стала пропущенная шайба в большинстве, которую соорудили Бержерон и Брэд Маршан, а забросил Брэндон Карло. Но всё решил трудовой гол О'Райлли на 51-й минуте, а Шенн поразил уже оставленные Раском ворота гостей. Итог – 4:2 и 2–2 в серии.