Победа «Голден Стэйт» в Торонто, счёт в финале 1–1

«Торонто Рэпторс» уже добились исторического достижения. Впервые в своей истории канадский клуб добрался до финала НБА. «Питерец.ру» напоминает поступь «Динозавров» на пути к финалу. В первом раунде «Торонто» легко справился «Орландо» (4–1), затем выиграл суперсерию у «Филадельфии» (4–3 и «+2» в 7-й игре), а в полуфинале убрал с дороги «Милуоки» с Адетокумбо (4–2).

Выиграли подопечные Ника Нерса и первый матч финала: неудержим оказался камерунец Паскаль Сиакам (32 очка). Однако во второй игре «Голден Стэйт» сыграли по-чемпионски и победили, несмотря на массу трудностей. Не смог сыграть Кевин Дюрант, несколько игроков получили повреждения по ходу матча. Постарался Клэй Томпсон, набравший 25 очков (4 точных дальних попадания из 6 попыток), а вот Стеф Карри 7 раз промахнулся из-за дуги. Но это не помешало «Воинам» совершить решающий рывок 18:0 и выиграть со счётом 109:104. Хозяевам паркета едва не удалось настичь соперника в концовке, но хладнокровный Андре Игуодала забил решающий бросок.

У «Торонто» отличный матч выдал Кавай Ленард (34 очка и 14 подборов).