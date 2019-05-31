СКА в мае: кто заменит покинувших клуб?

1 мая СКА объявил о приглашении Юонаса Кемппайнена, ранее игравшего в «Салавате Юлаева» вместе с Линусом Умарком и Теему Хартикайненом. Финский центрфорвард мог получить в Уфе более «жирный» контракт, чем в СКА, но выбрал переезд в Санкт-Петербург.

Голкипер Игорь Шестёркин (на фото) стал игроком «Рейнджерс». «Питерец.ру» беспокоится: теперь за спиной шведа Хелльберга нет надёжного бэкапа. Подающий надежды вратарь Пётр Кочетков перешёл в нашу команду из «Сочи», однако ему нужен опыт для игры в КХЛ. Менеджмент СКА может вернуть в клуб Илью Ежова, но болельщики вправе задаться вопросом – да сколько же можно убирать-возвращать Ежова?

Давид Рундблад должен был порадоваться появлению в СКА соотечественника. Защитник «Линчёпинга» Лукас Бенгтссон укрепит оборонительные порядки команды Ильи Воробьёва. Слегка смущает отрицательный показатель полезности шведского новичка, но в КХЛ Бенгтссон сможет исправиться. Остаётся в Петербурге и Олег Ли, который не всегда проходил в основной состав.

Отправился в НХЛ и Николай Прохоркин.