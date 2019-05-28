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» » Всего «-1» в третьем матче с ЦСКА, и сезон для баскетбольного «Зенита» завершён.

Всего «-1» в третьем матче с ЦСКА, и сезон для баскетбольного «Зенита» завершён.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Снова баскетбольный «Зенит» остался без Евролиги, уступив в полуфинале ЦСКА 0–3.

Откровенно говоря, шансов выиграть эту серию у только что выигравшего Евролигу ЦСКА у «Зенита» не было никаких. Сергей Карасёв ещё не набрал форму, а соперник находится на эмоциональном пике после важнейшего успеха на международной арене.

Однако бой дать в игре №3 «сине-бело-голубым» удалось. Даже без дисквалифицированного Джалена Рейнольдса «Зенит» сопротивлялся до финальной сирены, уступив с почётным счётом 68:69. Уступая в начале заключительной четверти, «Зенит» устроил настоящую погоню, но удача оказалась на стороне гостей. Сайт Единой Лиги ВТБ посчитал ключевым моментом блокшот Клайберна, который помешал Валиеву совершить победный бросок. Дрогнул в концовке Хиггинс, считающийся любимчиком тренера ЦСКА Итудиса, но его промахи с линии штрафных «Зениту» использовать не удалось.

Теперь петербургской команде предстоит перестройка. Жоан Плаза должен построить новую команду, а менеджмент «Зенита» – постараться подписать контракты с теми игроками, на которых укажет испанский специалист. Впереди – лето.

Все по теме: баскетбол
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