«Слован» покидает КХЛ

Близка к концу эпопея братиславского «Слована» в Континентальной хоккейной лиге. «Питерец.ру» знал про отсрочку, которую руководство КХЛ дало двум иностранным командам – «Словану» и рижскому «Динамо». Предоставить финансовые гарантии под выступление клуба в следующем сезоне «Слован» не смог, и теперь должен покинуть чемпионат.

СМИ сообщали о том, что о будущем «Слована» высказывался Мирослав Шатан – генеральный менеджер национальной сборной Словакии. И вот прошла информация, что совет директоров братиславской команды не сумел найти инвестора. Это означает, что история «Слована» в КХЛ близка к завершению.

У этого клуба и так был долг, к тому же спортивный результат сезона – 2018/2019 откровенно разочаровал любителей «Слована». 33 очка за 62 игры и твёрдое последнее место во всей Лиге. Лучшими по системе «гол+пас» стали Джефф Таффе, Рудольф Червены и Михал Ржепик. Выступали за «Слован» в минувшем сезоне и такие известные игроки, как Якуб Штепанек, Андрей Месарош, Михал Серсен, Ник Шаус и Жига Еглич.