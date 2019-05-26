Буллиты Ковальчука и Гусева принесли сборной России бронзу ЧМ – 2019

Всего лишь бронза – так может войти в историю завершающийся в Словакии мировой хоккейный чемпионат. Обладавшая сильнейшим по именам составом сборная России под руководством главного тренера СКА Ильи Воробьёва только по буллитам обыграла в утешительном финале чехов.

Наши соперники накануне потерпели чувствительное поражение от канадцев (1:5). Но Милош Ржига сумел правильно настроить свою команду, и матч получился равным. Михаил Григоренко открыл счёт в первом периоде (пас – Михаил Сергачёв), но Ржепик и Кубалик дважды пробили Василевского. Так чехи повели 2:1, но в дебюте второго периода Никита Гусев помог Артёму Анисимову сравнять счёт. Третий период и овертайм победителя не выявили, и команды исполнили буллиты.

Здесь проявил своё индивидуальное мастерство капитан команды Илья Ковальчук, забивший первый же буллит. Получив психологическое преимущество, наши взяли серию после броска Никиты Гусева. Вратарь Андрей Василевский не пропустил ни разу, и стал полноценным соавтором победы в «бронзовом» матче.