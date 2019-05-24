«Химки» сравняли счёт в полуфинальной серии с УНИКСом в Лиге ВТБ

«Зенит» Жоана Плазы накануне ожидаемо уступил в столице ЦСКА (82:98). Победители Евролиги – 2019 продемонстрировали, что не впали в победную эйфорию. Не помогло «сине-бело-голубым» и долгожданное возвращение в строй Сергея Карачёва: почти за 20 минут на паркете форвард «Зенита» набрал 11 очков. Не удалось сдержать Хантера: центровой ЦСКА преодолел рубеж в 20 очков, и Рейнольдсу есть над чем задуматься.

А «Химки» в который уже раз привёл к победе в важном матче Алексей Швед. Из-за травмы Швед много пропустил в Евролиге, но «Питерец.ру» надеется, что главная звезда химчан вернулась на пик формы. Дабл-дабл Шведа (25 очков и 10 передач) помог «Химкам» выиграть в гостях со счётом 103:98. Признанный лучшим защищающимся баскетболистом сезона Морис Ндур из УНИКСа не смог помешать гостям казанского «Баскет-холла» забить больше 100 очков. В составе «Химок» 10 очков набрал бывший игрок «Зенита» Янис Тимма. Латыш вышел в стартовой пятёрке команды Куртинайтиса и отыграл более получала игрового времени.