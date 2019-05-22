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Россия – США и другие четвертьфинальные пары чемпионата мира

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
Россияне сразятся с американцами, кроме того будут сыграны ещё три встречи ¼ финала.

В составе сборной США на чемпионате мира в Словакии есть игроки, обладающие звёздным статусом в мире хоккея. «Питерец.ру» считает главной звездой в составе американцев Патрика Кейна из «Чикаго». Именно Кейн лидирует по личной статистике в своей команде, набрав 10 (2+8) очков. Есть ещё Джек Айкел, Дилан Ларкин, Джонни Годро и Райан Сутер.

Канадцы с первого места в группе вышли на сборную Швейцарии. «Кленовые Листья» просто обязаны брать реванш за прошлогодние 2:3 в полуфинале. Лучшим бомбардиром канадцев неожиданно стал Энтони Манта из «Детройта», набравший 12 (7+5) очков. Звёзд калибра Овечкина, Малкина или Кучерова у Канады на ЧМ – 2019 нет.

Провалившим старт и финиш группового турнира шведам в соперники по четвертьфиналу достались финны. Состав «Тре Крунур» на бумаге выглядит несравненно сильнее, чем у «Суоми». Однако финны под руководством Юкки Ялонена уже обыграли Канаду в группе. Чехам помочь пройти немцев с Драйзатлем в составе должны помочь трибуны. Да и команды Милоша Ржиги есть свои громкие имена: есть Ворачек, Фролик и Ян Коварж.

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