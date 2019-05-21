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Забили шесть шайб за период действующим чемпионам мира

0
61
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Сборная России во втором периоде растоптала репутацию шведской обороны и вратаря Маркстрёма.

«Питерец.ру» не знает, сможет ли вратарь клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём уснуть после сегодняшней игры со сборной России. Ведь маститый голкипер за один период пропустил сразу 6 шайб – статистики должны разобраться, не является ли это каким-либо антирекордом «Тре Крунур».

А ведь шведы солидно провели стартовый период и повели в счёте после того броска Габриэля Ландескуга из «Колорадо». Но шесть российских нападающих последовательно пробили невезучего Маркстрёма во втором периоде, и счёт стал 6:1 в пользу россиян.

Сравнял счёт Анисимов с передач Гусева и Кучерова на первой же минуте второго периода. После этого Дадонов, которому ассистировали Кузнецов и защитник Сергачёв, вывел наших вперёд. На 29-й минуте свою вторую шайбу на этом чемпионате мира забросил Овечкин (соавторы – Малкин и Хафизуллин). С 35-й по 38-ю минуту в воротах Маркстрёма побывало ещё три шайбы: отличились Капризов, Григоренко и Малкин.

Тем временем всё отчетливее вырисовывется соперник команды Ильи Воробьёва по четвертьфиналу. Поскольку первое место в группе В у российской сборной в кармане, то соперником должны стать американцы. Сейчас они проигрывают канадцам 0:3 в середине третьего периода.

Все по теме: хоккей Чемпионат мира Сборная России
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