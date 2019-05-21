Забили шесть шайб за период действующим чемпионам мира

«Питерец.ру» не знает, сможет ли вратарь клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём уснуть после сегодняшней игры со сборной России. Ведь маститый голкипер за один период пропустил сразу 6 шайб – статистики должны разобраться, не является ли это каким-либо антирекордом «Тре Крунур».

А ведь шведы солидно провели стартовый период и повели в счёте после того броска Габриэля Ландескуга из «Колорадо». Но шесть российских нападающих последовательно пробили невезучего Маркстрёма во втором периоде, и счёт стал 6:1 в пользу россиян.

Сравнял счёт Анисимов с передач Гусева и Кучерова на первой же минуте второго периода. После этого Дадонов, которому ассистировали Кузнецов и защитник Сергачёв, вывел наших вперёд. На 29-й минуте свою вторую шайбу на этом чемпионате мира забросил Овечкин (соавторы – Малкин и Хафизуллин). С 35-й по 38-ю минуту в воротах Маркстрёма побывало ещё три шайбы: отличились Капризов, Григоренко и Малкин.

Тем временем всё отчетливее вырисовывется соперник команды Ильи Воробьёва по четвертьфиналу. Поскольку первое место в группе В у российской сборной в кармане, то соперником должны стать американцы. Сейчас они проигрывают канадцам 0:3 в середине третьего периода.