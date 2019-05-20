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Почему именно баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу – 2019

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sports.ru
Попробуем разобраться в этом вопросе перед серией «Зенита» и ЦСКА в Лиге ВТБ.

«Питерец.ру» бросил взгляд на итоги баскетбольной Евролиги, которая завершилась победой ЦСКА. Причин успеха армейцев можно найти много, вместо этого посмотрим на причины неудач остальных претендентов.

Травма Алексея Шведа стала главной 13-го места «Химок». «Олимпиакос» не пожелал увидеть, что Спанулис и Принтезис уже не те, и не смог попасть в плей-офф. «Маккаби» сделала ставку на Вилбекина, но Скотти выдал слабый сезон. «Баскония» попала на ЦСКА в первом раунде, но дальше гостевой победы дело не пошло.

«Жальгирис» без Пангоса ожидаемо пропустил в «Финал четырёх» «Фенербахче». Турецкий суперклуб, в свою очередь, из-за травм важных игроков оказался слабейшим в четвёрке полуфиналистов. «Реалу» помешала выйти в финал плохая форма Юля и фактор прошлогоднего чемпиона.

Но главным героем сезона, несмотря на проигрыш в финале, стал «Анадолу Эфес». Завершив сезон – 2017/2018 на твёрдом последнем месте, «Эфес» на этот раз добрался до финала, где достойно бился с ЦСКА. Но и эта сказка могла бы быть короче, если бы «Барселона» просто выиграла два домашних матча серии первого раунда при счёте 1–1.

 

 

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