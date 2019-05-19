«Университет-Нева» проиграл полуфинал «Чеховским Медведям»

Гандбольная «Нева» сразится за бронзовые медали с клубом «Динамо-Виктор». Таков итог полуфинальной серии «Чеховскими Медведями», проигранной петербуржцами в двух матчах. Всё началось с крупного поражения на своём поле в первой игре – 24:34. Главный тренер «Невы» Торгованов по горячим следам тогда заявил:

«Не забили 10 раз в первом тайме при выходах один на один, и при этом сами теряли мячи, получая голы в контратаку.»

Клубный сайт «Невы» назвал это поражение «обескураживающим», но в гостевом матче наши гандболисты выглядели достойно. В дебюте игры №2 блеснули Павел Тураев («Нева») и «Медведь» Александр Котов. Обиднейший пропущенный мяч перед самым перерывом оказался едва ли не главной причиной итогового поражения. Ведь «Медведи» повели «+2», а итоговый счёт – 28:27 в их пользу. «Неве» удалось сравнять счёт усилиями Николая Емельяненко, но концовка осталась за соперником.

«Питерец.ру» надеется, что «Неве» удастся взять бронзовые медали, потому что соперник по утешительному финалу занял место ниже по итогам регулярного сезона.