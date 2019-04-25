«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству

Защита «Динамо» во главе в вратарем Антоном Шуниным держалась час игрового времени, но Артём Дзюба смог открыть счёт. Таранный форвард «Зенита» просто не заметил защитников и забил гол головой. Добил гостей Сердар Азмун, который уже через 6 минут удвоил преимущество «сине-бело-голубых».

«Питерец.ру» догадывается, какую радость испытывают истинные поклонники «Зенита», глядя на турнирную таблицу РФПЛ. После эпической победы над «Краснодаром» эксперты и любители футбола заговорили о том, что первое место уже «в кармане» у петербуржцев. И вот – новый уверенный шаг к чемпионству – победа над «Динамо» со счётом 2:0.

Все лидеры чемпионата («Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») провели по 25 игр. Не проигрывающая с 17-го тура команда Сергея Семака уверенно лидирует, набрав 56 очков. Обыгравший «Ростов» благодаря дублю Джефферсона Фарфана «Локомотив» отстаёт на 8 очков. Не просто чемпионство, а досрочное чемпионство – вот самый желаемый сценарий для «Зенита». Ближайших двух соперников нужно побежать: впереди у нашей команды – матчи с «Крыльями Советов» и «Ахматом».