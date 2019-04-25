ента новостей

10:07
В Невском районе задержаны мигранты автоугонщики
08:44
Трагедия Александра Кокорина?
08:26
Открыт завод по производству СПГ
00:24
«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству
12:42
В Петербурге приостановлено движение более 9 тонн замороженного мяса «из будущего»
12:23
Депутаты предложили изменить программу реновации в Петербурге
08:39
Амосов идет на выборы?
06:56
Круглосуточная работа метро
17:02
Выставка "Бессмертный медсанбат"
15:23
Опера «Паяцы»
15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
14:58
Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий
12:56
ВПетербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии
11:52
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь
11:49
Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума
11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
10:40
Весенний концерт «русской француженки» Жени Любич
10:37
В центре Петербурга ограбили жителя города Находка
10:33
На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект
07:50
Конференция «МарТех на Неве»
07:23
Как обстоят дела с коммуналками?
23:00
В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены
12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
09:55
Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке
08:57
Зеленский победил
00:23
«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»
23:29
ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству

«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству

0
78
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Победу над столичными динамовцами принесли голы Дзюбы и Азмуна.  

Защита «Динамо» во главе в вратарем Антоном Шуниным держалась час игрового времени, но Артём Дзюба смог открыть счёт. Таранный форвард «Зенита» просто не заметил защитников и забил гол головой. Добил гостей Сердар Азмун, который уже через 6 минут удвоил преимущество «сине-бело-голубых».

«Питерец.ру» догадывается, какую радость испытывают истинные поклонники «Зенита», глядя на турнирную таблицу РФПЛ. После эпической победы над «Краснодаром» эксперты и любители футбола заговорили о том, что первое место уже «в кармане» у петербуржцев. И вот – новый уверенный шаг к чемпионству – победа над «Динамо» со счётом 2:0.

Все лидеры чемпионата («Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») провели по 25 игр. Не проигрывающая с 17-го тура команда Сергея Семака уверенно лидирует, набрав 56 очков. Обыгравший «Ростов» благодаря дублю Джефферсона Фарфана «Локомотив» отстаёт на 8 очков. Не просто чемпионство, а досрочное чемпионство – вот самый желаемый сценарий для «Зенита». Ближайших двух соперников нужно побежать: впереди у нашей команды – матчи с «Крыльями Советов» и «Ахматом».

 

 

Все по теме: футбол Зенит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-11-2018, 17:24
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России
15-04-2018, 00:27
«Зенит» победил «Анжи», но отстаёт от «Локомотива» на 10 очков
19-09-2017, 00:41
«Зенит» громит «Уфу» на фоне домашнего поражения «Локомотива»
24-07-2017, 22:40
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» возглавили таблицу после 2-го тура
19-03-2017, 23:19
«Зенит» смог приблизиться к «Спартаку»
26-04-2015, 22:43
Победа над «Арсеналом» — ещё один шаг к чемпионству «Зенита» в сезоне — 2014/2015

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
139
23-04-2019, 11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
0
122
23-04-2019, 11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
0
189
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
0
198
17-04-2019, 11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
Наверх