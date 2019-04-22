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«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Первый матч полуфинальной серии завершился с шокирующим счётом 0–3.

В своей истории «Зенит» смог дважды победить в Кемерово. Если в прошлом сезоне дело дошло до тай-брейка, выигранного «Зенитом» (15:12), то в чемпионате Суперлиги – 2018/2019 выезд в Кузбасс завершился триумфальными 3–0. В этой игре, проходившей в начале декабря, отлично смотрелись Грозер (21 очко) и Камехо (19 очков).

В первом раунде плей-офф и «Зенит», и «Кузбасс», не испытали видимых проблем. «Питерец.ру» напоминает, что «сине-бело-голубые убрали с дороги «Локомотив», а «Кузбасс» с тем же счётом 2–0 разделался с московскими динамовцами. Специфика предыдущих встреч с «Кузбассом» состояла для команды Александра Климкина в том, что хозяева неизменно проигрывали. Но на этот раз «Кузбасс» буквально разбил «Зенит», хотя во втором и третьем сетах шла упорная борьба.

А вот первую партию петербуржцы просто отдали, уступая по её ходу 5:12, итоговый счёт – 25:15 в пользу хозяев. «Зенит» лидировал в следующей партии, но проиграл её с разницей всего в 2 очка. В нужный момент блеснул мастерством Виктор Полетаев, и «Кузбасс» повёл 2–0. В третьей партии «Зенит» вырвался вперёд на 7 очков, но тоже проиграл концовку – 23:25 и 0–1 в серии до двух побед.

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