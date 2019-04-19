ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»

Сезон – 2018/2019 завершился логичной победой ЦСКА в финале Кубка Гагарина. «Авангард» Боба Хартли был хорош и в регулярном сезоне, и в плей-офф, но ещё одного проигранного финала московские армейцы себе позволить просто не могли.

«Питерец.ру» признаёт: проект по превращению ЦСКА в суперклуб удался: результат есть – первый в истории команды клуба Кубок Гагарина. На пути к финалу ЦСКА легко убрал с дороги «Витязь» и московское «Динамо», серьёзно зарубившись лишь со СКА. «Авангард» всухую выиграл серию первого раунда у «Трактора», отдал один матч «Барысу» и победил «Салават Юлаев» со счётом 4–2.

В первых двух матчах финальной серии борьбы не получилось: ЦСКА одержал две крупные победы. В Омске хозяева смогли дать бой лидеру: в третьей игре счёт 0:0 держался два периода, сегодня «Авангард» быстро повёл 2:0. Однако судьбу третьего матча решили шайбы Андронова и Григренко (ЦСКА победил 2:0), а в решающей встрече подопечные Игоря Никитина смогли одержать волевую победу. Капризов сократил отставание, Окулов сравнял счёт, а автором исторической шайбы стал форвард ЦСКА Максим Мамин.