СКА обидел Илью Ежова

Сегодня стало окончательно ясно – СКА не догонит ЦСКА в таблице Западной конференции КХЛ. Соответственно, в гипотетическом полуфинале Кубка Гагарина возможный седьмой матч будет играться в Москве. «Питерец.ру» не забыл о статистике этого сезона (однозначно в пользу ЦСКА), поэтому будем надеяться, что в плей-офф всё будет по-другому.

А ведь «Локомотив» был очень близок к тому, чтобы продлить интригу до заключительного тура «регулярки». Благодаря голу Козуна ярославцы вели в счёте до 60-й минуты основного времени. Но за 11 секунд до сирены Слепышев спас московских армейцев от поражения, в итоге ЦСКА победил по буллитам – 2:1.

Ранее СКА без вариантов обыграл в гостях «Нефтехимик» со счётом 4:0. Когда Никита Гусев сделал забросил Илье Ежову четвёртую шайбу, бывший вратарь невских армейцев был заменён на Коротаева. 21-летний коллега Ежова по амплуа не пропустил в течение третьего периода, и счёт не изменился. Однако эта победа уже не повлияет на распределение лидирующих позиций на Западе перед плей-офф.