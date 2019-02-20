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СКА обидел Илью Ежова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Голкипер «Нефтехимика» вынужден был замениться по ходу матча против своей бывшей команды.

Сегодня стало окончательно ясно – СКА не догонит ЦСКА в таблице Западной конференции КХЛ. Соответственно, в гипотетическом полуфинале Кубка Гагарина возможный седьмой матч будет играться в Москве. «Питерец.ру» не забыл о статистике этого сезона (однозначно в пользу ЦСКА), поэтому будем надеяться, что в плей-офф всё будет по-другому.

А ведь «Локомотив» был очень близок к тому, чтобы продлить интригу до заключительного тура «регулярки». Благодаря голу Козуна ярославцы вели в счёте до 60-й минуты основного времени. Но за 11 секунд до сирены Слепышев спас московских армейцев от поражения, в итоге ЦСКА победил по буллитам – 2:1.

Ранее СКА без вариантов обыграл в гостях «Нефтехимик» со счётом 4:0. Когда Никита Гусев сделал забросил Илье Ежову четвёртую шайбу, бывший вратарь невских армейцев был заменён на Коротаева. 21-летний коллега Ежова по амплуа не пропустил в течение третьего периода, и счёт не изменился. Однако эта победа уже не повлияет на распределение лидирующих позиций на Западе перед плей-офф.

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