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КХЛ: локальный успех «Амура» и обнадеживающая победа СКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Выигранный всухую матч у «Локомотива» даёт поклонникам СКА повод для оптимизма.

Плей-офф КХЛ совсем близко, но некоторые команды давно прекратили борьбу за попадание в Кубок Гагарина. В поединке аутсайдеров Восточной конференции «Амур» крупно обыграл «Куньлунь» (7:2). При этом ведущий нападающий «Амура» Зогорна очков набрать не смог, а отличились в плане индивидуальной статистики хоккеисты третьего и четвёртого звеньев хабаровчан – братья Ушенины, Дедунов, Железков и Лазарев.

СКА второй раз подряд «привёз» ярославскому «Локомотиву» четыре шайбы, при этом ни одной не пропустив. «Питерец.ру» предполагает, что именно наш тренерский штаб нашёл некое противоядие против сенсационного голкипера «Локомотива» Коновалова. Однако и ЦСКА не сплоховал, разгромив дома «Витязь» (6:1). Московские армейцы выиграли восьмую встречу подряд и лидируют на Западе.

«Питерец.ру» обратил внимание и на проигрыш «Спартака» в Хельсинки. В прошлом матче «красно-белые» уступили СКА (0:2), а сегодня проиграли «Йокериту» со счётом 4:5. Если спартаковцы проиграют и ХК «Сочи», который рвётся в плей-офф, то рискуют выйти в первом раунде на СКА.

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