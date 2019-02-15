СКА обыграл «Йокерит», но ЦСКА тоже победил

Победа над «Йокеритом» получилась крупной – 5:2. «Питерец.ру» обратил внимание, что финский клуб перебросал СКА: голкиперу невских армейцев Хелльбергу удалось отбить 31 бросок. Пробить Магнуса удалось Пильстрёму и Мозесу. У СКА дублем отметился Наиль Якупов, а в третьем периоде очередную шайбу в этом сезоне забросил Патрик Хёрсли.

У СКА стало 97 очков, но и ЦСКА не сплоховал. Играя с немотивированным «Слованом», московские армейцы тоже одержали крупную победу со счётом 4:1. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выставил на этот матч боевой состав с тройкой Григоренко – Вей – Капризов. «Слован» прочно осел на последнем месте и серьёзного сопротивления армейской машине оказать просто не мог. Столичная команда победила благодаря дублю Окулова (счёт – 4:1 в пользу ЦСКА) и добралась до отметки в 100 очков.

Что касается возможного соперника СКА в первом раунде, здесь ясность может наступить только в заключительном туре регулярного чемпионата. Если предположить, что СКА займёт второе место на Западе (догнать петербургских армейцев никто не сможет), то соперником команды Ильи Воробьёва может стать любая из следующей четвёрки команд – «Витязь», «Сочи», «Спартак» или рижское «Динамо».