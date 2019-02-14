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Напряжённая и очень важная победа волейбольного «Зенита» в ЛЧ

0
39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Наш волейбольный клуб завоевал право выступить в ¼ финала Лиги Чемпионов.

Соперниками «Зенита» по группе С волейбольной Лиги Чемпионов стали французский «Шомон», немецкий «Фридрихсхафен» и словенская «Любляна». Соперником подопечных Александра Климкина в 5-м туре стал «Шомон», а играть предстояло в гостях.

Первый же сет показал, насколько упорная борьба предстояла «Зениту» на этот раз. Ставки были высоки – победа гарантировала «сине-бело-голубым» четвертьфинал. Выиграв стартовый сет 26:24, зенитовцы буквально «слили» следующую партию – 13:25.

«Зениту» удалось взять важный в психологическом отношении третий сет. Если бы хозяева площадки повели 2–1, то при поддержке своих трибун их было бы очень трудно переиграть в дальнейшем. Повести в счёте «Зениту» помогла хорошая игра Грозера и Сивожелеза. Но французский клуб смог сравнять счёт и команды ждал тай-брейк. В четвёртой партии у «Шомона» отличился Желье.

«Питерец.ру» не забыл, насколько упорным был поединок этих же команд в Санкт-Петербурге. Укороченная партия стала кульминацией матча и принесла «Зениту» труднейшую победу со счётом 20:18.

Все по теме: волейбол ВК «Зенит»
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