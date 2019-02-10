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Выиграв у «Кузбасса», «Зенит» уступил в Белгороде

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
«Белогорье» подтвердило статус неудобного соперника для волейбольного «Зенита».  

Победа в гостях над «Кузбассом» продлила победную серию «Зенита» в Суперлиге до девяти матчей, но белгородцы её завершили. «Питерец.ру» посмотрел статистику кемеровской победы «сине-бело-голубых». Прекрасно сыграли легионеры – Георг Грозер набрал 21 очко, а кубинец Камехо сделал 3 эйса на подаче.

«Белогорье» выиграли у «Зенита» оба матча прошлого регулярного чемпионата, а в плей-офф эти команды не встретились. В первом круге нынешнего первенства «Зенит» победил подопечных Слободана Ковача со счётом 3–0. В той игре в составе соперника «Зенита» лишь Денис Земченок преодолел рубеж в 10 набранных очков.

Но сегодня «Белогорье» реваншировалось за фиаско в Санкт-Петербурге, позволив нашим волейболистам взять только одну партию. Проиграв первый сет с разницей в 5 очков, зенитовцы смогли взять вторую партию – 25:21. Но следующие две партии остались за хозяевами площадки.

Несмотря на этот проигрыш, «Зенит» (41 очко, 19 игр) опережает в турнирной таблице не только «Белогорье», но и новосибирский «Локомотив».

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