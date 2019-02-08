Баскетбольный ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге

Несмотря на серьёзные кадровые проблемы (не приехали в Москву Серхио Юль и Трей Томпкинс) «Реал» дал ЦСКА настоящий бой. Зрители и телезрители не остались разочарованными: борьба шла до финальной сирены и завершилась со счётом 82:78 в пользу ЦСКА. «Реал» смог выиграть первую половину, но уступил. Армейцы догнали «Реал» по количеству побед в регулярном чемпионате и обошли по личным встречам (в Мадриде ЦСКА тоже выиграл).

Своеобразную статистику показал сегодня Энтони Рэндольф: 20 очков и НИ ОДНОГО подбора. Факундо Кампаццо, рост которого составляет 180 см, собрал 5 отскоков. У ЦСКА солировали Де Коло (21 очко), Хиггинс (15 очков) и Хэккетт (14 очков).

Однако эта победа вряд ли даёт много поводов для оптимизма. Ослабленного травмами соперника армейцы с огромным трудом одолели на своём паркете. Зная плохую традицию проигрывать важнейшие матчи сезона в «Финале четырёх», остаётся ждать от ЦСКА изменения настроя. При этом «Питерец.ру» уверен, что и «Реал» не сможет защитить прошлогодний титул.