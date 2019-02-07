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«Химки» Куртинайтиса сохраняют шансы на плей-офф Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Победа в результативном матче в Подгорице позволяет «Химкам» надеяться на попадание в восьмёрку.  

Георгиос Барцокас вряд ли был виновником неудач «Химок» в Евролиге. Основная причина поражений подмосковной команды – травмы лидеров (Шведа и Гилла). Сейчас лучшим игроком химчан является форвард Джордан Мики (на фото), который отлично сыграл и с «Будучностью» в 22-м туре Евролиги. Победа со счётом 98:90 стала для «Химок» девятой, отставание от основных конкурентов велико и составляет 2–3 победы.

В предыдущем туре Куртинайтис обыграл принципиального для себя соперника – «Жальгирис» (74:64). В Черногории шла совсем другая игра – команды едва не добрались до «сотни». Если у химчан самым резульатативным стал Мики (25 очков), то в «Будучности» на первых ролях игроки, пришедшие по ходу сезона. Если бы центровой Гога Битадзе (грузинский баскетболист сегодня набрал 17 очков и сделал 7 подборов) и разыгрывающий Норрис Коул (20 очков и 11 передач) играли за «Будучность» с первого тура, то нынешнее положение команды Ясмина Репеши могло быть иным.

«Питерец.ру» надеется, что «Химки» смогут выиграть важнейшие матчи в следующих турах, когда соперниками российского клуба станут «Панатинаикос» и «Милан».

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