Ковальчук забил и помог «Лос-Анджелесу» разгромить бывший клуб

Болельщики «Дьяволов» не забыли скандальный уход из этой команды Ильи Ковальчука. «Питерец.ру», в отличие от других сайтов, не стал полностью публиковать обращённые к бывшему форварду СКА плакаты на трибунах «Пруденшиал-Центра».

Интересно, что «Нью-Джерси» обитает на самом дне турнирной таблицы НХЛ, где со старта сезона прописались и «Кингз». Слабым оправданием для итоговых 1:5 для «Дэвилз» может служить отсутствие в составе главной звезды. Нападающий Тайлер Холл не выходит на лёд в официальных матчах с конца декабря, а без него «Нью-Джерси» забивать ещё труднее.

Интрига держалась два периода: к началу третьей двадцатиминутки счёт был 1:1. Но быстрый дубль Тоффоли и шайба защитника-ветерана «Королей» Фанюфа позволила гостям совершить победный рывок. Ковальчук смог огорчить свой бывший клуб только на 58-й минуте, ассистировал ему звёздный словенец Копитар.

Эта разгромная победа не повлияла на турнирное положение клуба Ковальчука и Копитара. «Короли» как были на последнем месте Западной конференции, так 15-ми и идут в настоящий момент (48 очков в 53 матчах).