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Победивший «Динамо» волейбольный «Зенит» готовится к «Кузбассу»

0
49
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Волейболисты «Зенита» не перестают радовать своих болельщиков успехами в Суперлиге.  

Победная серия волейбольного «Зенита» в Суперлиге составила уже восемь матчей. Самое ожесточённое сопротивление команде Александра Климкина оказало за этот период «Динамо» из Ленинградской области. Оба поединка между географическими земляками завершились со счётом 3–2 в пользу «Зенита», при этом во встрече 22 января динамовцы наиграли на матчбол.

А вот московское «Динамо» снова уступило «сине-бело-голубым», на этот раз – на своей площадке. По ходу сезона столичный клуб усилился Шкулявичусом, остался в клубе и голландец Коой. Но «Зенит» с первых минут навязал хозяевам свою игру, а солировал великолепно выступающий в этом сезоне Грозер. Решающую ошибку в первой партии допустил Шкулявичус, и «Зенит» повёл в счёте.

Выиграв второй сет, «Зенит» уверенно вёл в счёте в третьем. Тут динамовцы встрепенулись и смогли сравнять счёт – 22:22. Однако не помогла и поддержка трибун – «Зенит» не стал доводить дело до четвёртой партии и возможного тай-брейка. «Питерец.ру» напоминает, что «Зенит» успешно выступает ещё и в Лиге Чемпионов, лидируя в группе С.

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