«Зенит» даже люксембургскому «Дюделанжу» не смог забить

«Питерец.ру» сочувствует тем, кто потратил время этим вечером на просмотр товарищеского матча «Зенита» и «Дюделанжа». Можно представить, как удивились те, кто просто хотел узнать результат «товара»: команды голов не забили.

Взглянем на стартовый состав «Зенита»: Сергей Семак выпустил на поле самую настоящую основу. В воротах – Лунёв, в линии обороны – Смольников, Ракицкий, Иванович и Жирков, в полузащите – Барриос, Эрнани, Кузяев и Маркизио, в атаке – Дзюба и Дриусси. Однако почти 40-летний вратарь «Дюделанжа» Жубер (гражданин Люксембурга!) сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В преддверии встречи с «Фенербахче» в Лиге Европы нулевая ничья с клубом из Люксембурга наводит на грустные мысли. Если уж «Дюделанжу» не смогли забить – что делать с грандом турецкого футбола? Пусть дела «Фенера» во внутреннем чемпионате не клеятся (12-е место), на два матча еврокубка эта команда способна настроиться.

Травма Кузяева ещё больше испортила настроение зенитовской торсиде. Ещё до перерыва Далер умудрился удариться о какой-то столб за пределами поля.