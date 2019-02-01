Колумбиец Барриос – новичок года в «Зените»!

Лейтмотив откликов на переход колумбийского хавбека Вилмара Барриоса в «Зенит» таков: команду Сергея Семака пополнил «чистый разрушитель». Вслед за украинцем Ярославом Ракицким состав «Зенита» пополнил ещё один легионер. 25-летний опорный полузащитник Барриос ранее выступал за аргентинскую «Боку Хуниорс». Раскошелиться пришлось примерно на 15 млн евро. Из этого «Питерец.ру» делает нехитрый арифметический вывод:

1 Паредес = 3 Барриосам, ведь за Леандро «ПСЖ» заплатил едва от 45 до 50 млн евро.

СМИ приводят комментарий новоиспечённого зенитовца, в котором Вильям говорит:

«Переезд в Европу – важный шаг в моей карьере. Хочу продолжать расти как в личном, так и в футбольном плане.»

Вильмар признался, что консультировался с Рикардо Лаборде относительно нашего чемпионата.

Дотошный Фёдор Погорелов вспомнил о красной карточке Барриоса в финале Кубка Либертадорес. Проблемы с дисциплиной были и у Паредеса, поэтому Барриосу нужно пожелать поменьше удаляться с поля в важных матчах.

Контракт Барриоса рассчитан на 4,5 сезона.