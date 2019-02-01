ЦСКА вслед за «Химками» одержал победу в 21-м туре Евролиги

Вспоминая турнирный путь баскетбольного ЦСКА в Евролиге – 2018/2019, «Питерец.ру» заметил: именно с сенсационного поражения в Черногории начался спад армейцев. Начав «регулярку» с восьми побед подряд, после фиаско в Подгорице ЦСКА начал чередовать успешные матчи с поражениями. Домашний разгром от «Маккаби» в 18-м туре стал настоящим «холодным душем», после чего подопечные Итудиса только выигрывают. После «+7» дома с «Баварией» и 25 очков Нандо Де Коло в Барселоне пришло время взять реванш у «Будучности».

Месть оказалась убедительной: «+30» и полный провал Гоги Битадзе, завершившего матч с «-9» полезности. Грузинский гигант не набрал ни одного очка и получил 5 фолов. Продолжил феерить Де Коло: 26 очков, по 7 подборов и передач. Хэккет набрал 17 очков, Родригес – 14.

«Химки» накануне обыграли «Жальгирис» со счётом 74:64. Швед сыграть не смог, а Энтони Гилл выбыл до конца сезона. Без своих лидеров команде Куртинайтиса трудно будет догнать соперников в битве за плей-офф – «Баварию», «Басконию» и «Милан».