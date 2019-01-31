Дубль Якупова способствовал победе СКА над «Барысом»

«Барыс» оправдал статус атакующей команды, открыв счёт уже на 2-й минуте. Хорошо адаптировавшийся в КХЛ швед Андре Петерссон пробил Магнуса Хелльберга с передач Романа Старченко и Патриса Кормье. Однако именно Кормье стал антигероем матча, схлопотав от арбитров удаление до конца игры.Павел Дацюк использовал это большинство и вывел СКА вперёд на 17-й минуте (сравнял счёт в середине стартового периода Наиль Якупов).

Во втором тайме обменялись заброшенными шайбами Якупов и очень результативный защитник «Барыса» Даррен Дитц. Заключительная двадцатиминутка закончилась со счётом 0:0, и СКА праздновал общую победу – 3:2.

«Питерец.ру» обратил внимание на то, что клубный сайт СКА уже сообщил о дате первого матча невских армейцев в плей-офф. Поскольку «Йокерит» уже не сможет догнать СКА в дивизионе, то 26 февраля в «Ледовом» состоится первая для СКА игра в Кубке Гагарина – 2019.

Если СКА удержит первое место на Западе КХЛ, то соперником скорее всего станет кто-то из пары «Сочи» и рижского «Динамо». Именно эти команды сейчас бьются за восьмое место в конференции.