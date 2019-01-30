«-15» от УНИКСа в Еврокубке: об этом ли мечтал Плаза?

«Питерец.ру» оказался прав: поражение в Андорре лишило «Зенит» шансов на выход в плей-офф Еврокубка. Даже победа дома над УНИКСом оставляла подопечным Жоана Плазы призрачные шансы на продолжение в борьбы в турнире. Для этого нужно было чудо от явного аутсайдера группы «Цедевиты».

Менее чем наполовину заполненная «СИБУР-Арена» показала: петербургские любители баскетбола в чудо не верили. И «Зенит» сразу же оказался в положении отстающего, проиграв первую четверть с разницей в 9 очков. В итоге наша команда уступила УНИКСу по счёту в каждом из четырёх отрезков матча, что по баскетбольным меркам особенно чувствительно. Приуныл даже блиставший в последнее время Джален Рейнольдс. Сегодня американский «большой» за 27 минут показал такую статистику: 10 очков (3 забитых броска с игры из 8), 2 подбора, столько же перехватов и «+9» индекс полезности. Самым результативным в составе «сине-бело-голубых» стал форвард Джеррод Ютофф (13 очков).

В составе победителей отличились главные снайперы – Эрик Макколлум и Джамар Смит. У брата защитника «Портленда» – 19 очков, а выигрывавший Еврокубок под руководством Плазы Смит забил 3 дальних броска, набрав в итоге 15 очков.