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Куртинайтис начал в Евролиге ещё хуже Баркокаса

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Вернувшийся в баскетбольные «Химки» Римас Куртинайти проиграл первый же матч Евролиги.  

«Питерец.ру» считает, что Георгиос Барцокас не заслуживал увольнения из «Химок». Ведь подмосковная команда вынуждена была провести ряд важных матчей без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Да, химчане проиграли две игры подряд и опустились ещё ниже в таблице, но матчи эти были гостевые.

А вот Римас Куртинайтис не смог одолеть не относяющуюся к грандам Евролиги «Баварию». При Барцокасе «Химки» без Шведа проиграли в Мюнхене с разницей «-7». Сегодня на своём паркете подопечные Куртинайтиса уступили 11 очков, набрав всего лишь 60 очков. Швед по-прежнему травмирован, без своей главной звезды лавры наиболее результативных разделили между собой Малькольм Томас и ставший настоящей звездой Евролиги Джордан Мики. У победителей двадцатку набрал Деррик Уильямс, у Владимира Лючича – 15 очков.

Это поражение наглядно подтвердило «шведозависимость» химкинского клуба, а не некомпетентность Барцокаса. К тому же Куртинайтису придётся выстраивать игру команды, которую собирал не он – в похожей ситуации оказался в «Зените» Жоан Плаза.

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