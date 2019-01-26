Куртинайтис начал в Евролиге ещё хуже Баркокаса

«Питерец.ру» считает, что Георгиос Барцокас не заслуживал увольнения из «Химок». Ведь подмосковная команда вынуждена была провести ряд важных матчей без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Да, химчане проиграли две игры подряд и опустились ещё ниже в таблице, но матчи эти были гостевые.

А вот Римас Куртинайтис не смог одолеть не относяющуюся к грандам Евролиги «Баварию». При Барцокасе «Химки» без Шведа проиграли в Мюнхене с разницей «-7». Сегодня на своём паркете подопечные Куртинайтиса уступили 11 очков, набрав всего лишь 60 очков. Швед по-прежнему травмирован, без своей главной звезды лавры наиболее результативных разделили между собой Малькольм Томас и ставший настоящей звездой Евролиги Джордан Мики. У победителей двадцатку набрал Деррик Уильямс, у Владимира Лючича – 15 очков.

Это поражение наглядно подтвердило «шведозависимость» химкинского клуба, а не некомпетентность Барцокаса. К тому же Куртинайтису придётся выстраивать игру команды, которую собирал не он – в похожей ситуации оказался в «Зените» Жоан Плаза.