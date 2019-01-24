«Зенит» Плазы фактически закончил борьбу в Еврокубке

Накануне выезда в Андорру «Зенит» совершил настоящий спортивный подвиг, обыграв ЦСКА. Хотя дела армейцев в Евролиге складываются сейчас не так удачно, и обозреватели даже и не очень удивились победе «сине-бело-голубых». «Питерец.ру» подчёркивает, что обыграть армейцев Москвы «Зениту» удалось без Сергея Карасёва: солировал Джален Рейнольдс.

В игре с «Андоррой» Жоан Плаза выпустил такую стартовую пятёрку: Арманд, Скрабб, Симонович, Трушкин и Рейнольдс. Самым результативным игроком петербургской команды в итоге стал вышедший со скамейки Миллер-Макинтайр (19 очков). «Зенит» держался три четверти, но в заключительном отрезке встречи «Андорра» нанесла решающий удар. Хозяева паркета выиграли четвёртую десятиминутку с разницей «+13» и теперь вместе с УНИКСом должны пройти дальше в Еврокубке. Теоретические шансы «Зениту» оставит победа над УНИКСом, но ждать от казанцев домашнего поражения от немотивированной «Андорры» не приходится.

Так Плаза не выполнил одну из главных задач на сезон – выправить дела «Зенита» в Еврокубке. В прошлом сезоне до четвертьфинала этого турнира добрался.