Иванович может оказаться в клубе из Саудовской Аравии

Бранислав Иванович – пример того, как можно «засветиться» в чемпионате России и стать звездой Английской Премьер-Лиги. «Питерец.ру» уверен, что серб показал себя в «Зените» настоящим профессионалом, но если он в ближайшее время окажется в Саудовской Аравии, удивляться не придётся.

Спортивные СМИ сообщают, что в Ивановиче заинтересованы ещё и в Китае и Катаре. Что касается аравийского варианта, то шейхи по слухам готовы платить игроку обороны от 6 до 8 млн евро за сезон. Учтём то обстоятельство, что 22 февраля Браниславу исполнится 35 лет, поэтому вероятный отъезд на футбольную пенсию в тёплые края выглядит вполне реальным. Интриги добавляет то, что Иванович не полетел вместе с командой на катарский сбор по неким «личным обстоятельствам».

Но вот доигрывать второй круг чемпионата России и сражаться с «Фенербахче» в Лиге Европы без Ивановича будет совсем уж сложно. Фёдор Погорелов вспомнил о Нету и Мевле, но словно забыл о Маммане. А ведь аргентинский защитник, в отличие от Ивановича и соотечественника Краневиттера, в Катар отправился.