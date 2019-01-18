Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу

«Питерец.ру» не обнаружил игроков «Университета-Невы» в гандбольной сборной. Если посмотреть на состав команды Эдуарда Кокшарова, то присутствует большое количество легионеров. Лучший бомбардир всего чемпионата Тимур Дибиров выступает за македонский «Вардар» вместе с Глебом Каларашем, Дмитрием Киселёвым и Даниилом Шишкарёвым.

Ничьих с Сербией и Германией нашим не хватило для выхода в следующий этап. Обозреватель Михаил Чесалин не ошибся: ключевым матчем стала игра с бразильцами, завершившаяся не в пользу нашей сборной. Под занавес группового этапа россияне едва не обыграли немотивированных французов.

Настоящие чудеса в воротах творил Виктор Киреев, а во втором тайме французы отставали в счёте. Однако соперник смог прибавить в самый нужный момент и в концовке вырвал победу – 23:22. Дальше из группы А прошли Германия, Франция и Бразилия, а российской дружине предстоит сразиться с Македонией в утешительном турнире. Цель – так называемый Президентский кубок (за 13-е место), который будет вручать президент мировой гандбольной федерации.