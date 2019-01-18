ента новостей

22:57
Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу
15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
10:56
В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»
08:51
Это уже не экстремизм
08:19
Первое заседание
23:38
Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании
22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу

Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.gettyimages.com
Назвать выступление нашей команды провалом нельзя: ЧМ подарил много ярких моментов.  

«Питерец.ру» не обнаружил игроков «Университета-Невы» в гандбольной сборной. Если посмотреть на состав команды Эдуарда Кокшарова, то присутствует большое количество легионеров. Лучший бомбардир всего чемпионата Тимур Дибиров выступает за македонский «Вардар» вместе с Глебом Каларашем, Дмитрием Киселёвым и Даниилом Шишкарёвым.

Ничьих с Сербией и Германией нашим не хватило для выхода в следующий этап. Обозреватель Михаил Чесалин не ошибся: ключевым матчем стала игра с бразильцами, завершившаяся не в пользу нашей сборной. Под занавес группового этапа россияне едва не обыграли немотивированных французов.

Настоящие чудеса в воротах творил Виктор Киреев, а во втором тайме французы отставали в счёте. Однако соперник смог прибавить в самый нужный момент и в концовке вырвал победу – 23:22. Дальше из группы А прошли Германия, Франция и Бразилия, а российской дружине предстоит сразиться с Македонией в утешительном турнире. Цель – так называемый Президентский кубок (за 13-е место), который будет вручать президент мировой гандбольной федерации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-07-2017, 21:22
Отставка Дмитрия Торгованова из сборной России по гандболу
11-05-2018, 20:30
Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ
15-06-2015, 20:04
Новый успех Торгованова: гандбольная сборная пробилась на чемпионат Европы
26-06-2018, 23:58
Хорваты оказались порядочнее французов
17-05-2017, 00:06
Грубауэр и Драйзайтль, а не Мерзликин и Даугавиньш
28-01-2016, 21:29
Гандболисты заняли 9-е место на ЧЕ, но могут попасть в Рио

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
118
Вчера, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
311
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
333
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх