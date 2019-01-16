Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке

«Питерец.ру» акцентирует внимание на очень лёгкой победе УНИКСа над ставшей теперь очевидным аутсайдером группы Еврокубка «Цедевитой». УНИКС выиграл со счётом 105:70, лучшим в составе победителей стал Джамар Смит. Проигравший накануне дома «Андорре» «Зенит» осел на третьем месте. А для того, чтобы пройти дальше, нужно занять место не ниже второго, только как это сделать?

С календарём решающих матче «Зениту» не повезло. Ключевым теперь становится уже следующий матч – выезд в Андорру. В рамках нынешнего розыгрыша Еврокубка «Андорра» ещё ни разу не проигрывала дома. Только «Галатасараю» удалось затащить участника чемпионата Испании в овертайм, завершившийся в пользу «Андорры».

Но и труднодостижимая победа в Андорре не решит всех проблем «Зенита». Потому что в 5-м туре придётся играть с УНИКСом на своём поле. Тем из любителей баскетбола, кому «Зенит» в этой игре видится фаворитом, можно посмотреть историю визитов казанского клуба в Санкт-Петербург. УНИКС смог выиграть три последних очных поединка на паркете «Зенита».

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