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» » Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании

Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании

0
83
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.eurocupbasketball.com
Если не Жоану Плазе обыгрывать испанские команды, то кому?

Отсутствие Сергея Карасёва коренным образом повлияло на результат важнейшего еврокубкового матча. «Зенит» дома уступил «Андорре» (71:80), и теперь положение «сине-бело-голубых» очень сложное. Ведь в группе есть ещё УНИКС, которому «Зенит» тоже проиграл, пусть и с минимальной разницей.

До игры сайт «Зенита» довольно подробно описал соперника. Но Жоан Плаза не смог найти путь к победе, и теперь выйти из группы «Зениту» будет трудно. Отставая весь матч в счёте, «Зенит» приближался к сопернику в заключительном отрезке на 7–8 очков по ходу заключительной четверти. «Тащил» нашу команду Джален Рейнольдс, который и стал лучшим: американский «бигмэн» набрал 16 очков и сделал 10 подборов. Но его усилий для общей победы не хватило. Самыми результативными в составе Андорры стали канадец Дилан Эннис (19 очков) и американец Джон Шурна (17 очков).

После такого поражения «Питерец.ру» задался эмоциональным вопросом: а не поторопились ли отправить в отставку Карасёва? Плаза не так давно выиграл Еврокубок, а сегодня не смог справиться с идущей на 10-м месте в чемпионате Испании «Андоррой».

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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