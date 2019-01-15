Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»

Хоккеистам СКА должно быть обидно за такое поражение, особенно на фоне уверенной виктории ЦСКА в поединке с «Металлургом». Если Илья Сорокин смог не пропустить от команды Сергея Мозякина, то Никита Гусев и Николай Прохоркин сегодня очков не набрали.

Хотя СКА легко оторвался в счёте на две шайбы уже к середине стартового периода. Открыл счёт Сергей Плотников, а удвоил преимущество невских армейцев Алексей Бывальцев. При счёте 0:2 Вячеслав Буцаев пошёл на замену вратаря – и угадал. Заменивший Илью Ежова Фёдор Каратаев смог остановить звёзд атаки СКА. А вот наша защита дважды сплоховала в основное время, и один раз – в овертайме. Сократил отставание «Нефтехимика» в счёте Нестрашил ещё до первого перерыва, во втором периоде Галимов сравнял счёт. Победу нижнекамцам принёс бросок Падакина в дополнительной пятиминутке. «Питерец.ру» не ожидал подобного фиаско в игре с не самым сильным соперником.

Теперь СКА снова отстаёт от ЦСКА на 5 очков, хотя у подопечных Ильи Воробьёва есть игра в запасе. Следующий соперник СКА – московское «Динамо».