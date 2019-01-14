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» » «Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью

«Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью

0
83
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sports.ru
На Леандро Паредеса выискался новый претендент – «Челси».

Сайт Sports.ru задался вопросом, не станет ли продажа Леандро Паредеса большой трансферной ошибкой менеджмента «Зенита». Напрашивается параллель с отъездом в Китай Акселя Витселя, однако есть одно «но». Контракт Паредеса, в отличие от случая с бельгийцем, далёк от завершения. Соответственно, «Зенит» вправе запрашивать за Паредеса самые большие «отступные». «Питерец.ру» обратил внимание на любопытный аргумент: если продадут Паредеса, то тренерский штаб «Зенита» сможет списать на это возможные неудачи. Слухи ходят следующие: «Челси» предлагает за Паредеса 30 млн евро, боссы «Зенита» требуют 40 млн.

Соотечественник Паредеса Маркос Акунья играет на позиции левого защитника. Выступающий за «Спортинг» Акунья попал с сферу интересов «Зенита», который нуждается в укреплении этой позиции на поле. По мнению обозревателей, 27-летний Акунья способен закрыть всю бровку. «Спортинг» рассчитывает выручить за Акунью не меньше 20 млн евро. Состоится ли трансферная комбинация под условным названием «минус Паредес, плюс Акунья», покажет ближайшее будущее.

Все по теме: футбол Зенит трансферы
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