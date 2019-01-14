«Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью

Сайт Sports.ru задался вопросом, не станет ли продажа Леандро Паредеса большой трансферной ошибкой менеджмента «Зенита». Напрашивается параллель с отъездом в Китай Акселя Витселя, однако есть одно «но». Контракт Паредеса, в отличие от случая с бельгийцем, далёк от завершения. Соответственно, «Зенит» вправе запрашивать за Паредеса самые большие «отступные». «Питерец.ру» обратил внимание на любопытный аргумент: если продадут Паредеса, то тренерский штаб «Зенита» сможет списать на это возможные неудачи. Слухи ходят следующие: «Челси» предлагает за Паредеса 30 млн евро, боссы «Зенита» требуют 40 млн.

Соотечественник Паредеса Маркос Акунья играет на позиции левого защитника. Выступающий за «Спортинг» Акунья попал с сферу интересов «Зенита», который нуждается в укреплении этой позиции на поле. По мнению обозревателей, 27-летний Акунья способен закрыть всю бровку. «Спортинг» рассчитывает выручить за Акунью не меньше 20 млн евро. Состоится ли трансферная комбинация под условным названием «минус Паредес, плюс Акунья», покажет ближайшее будущее.