Александр Сёмин не смог забить СКА

Оборона СКА вновь оказалась на высоте: хоккеисты «Витязя» очень редко беспокоили голкипера СКА Хелльберга. Тем обиднее для шведского стража ворот невских армейцев должна была стать шайба Макеева на 9-й минуте. СКА к этому моменту вёл уже со счётом 2:0, отличились Плотников и Прохоркин. Завершила борьбу шайба Никиты Гусева на исходе третьей двадцатиминутки: СКА выиграл 3:1, одержав восьмую победу подряд. «Витязь» не смог отобрать очки у СКА в Санкт-Петербурге, как в сезоне – 2017/2018. Однако команда Валерия Белова продолжает борьбу за плей-офф, расположившись на восьмом «кубковом» месте в Западной конференции КХЛ.

Непосредственный соперник «Витязя» по борьбе за попадание в розыгрыш Кубка Гагарина сегодня проиграл. «Питерец.ру» не удивлён, что без травмировавшегося Виделля рижское «Динамо» смогло забросить «Трактору» всего лишь одну шайбу. Итог встречи в Риге между рижанами и челябинцами – победа «Трактора» в овертайме со счётом 2:1. Победу гостям принёс гол шведского форварда Йонаса Энлунда, который не заиграл в своё время в составе СКА.