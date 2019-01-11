ента новостей

23:38
Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА
16:00
Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников
11:08
В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров
10:18
Vector Five. Душевная Акустика
10:13
В Адмиралтейском районе девушка погибла выпав из окна на пятом этаже
23:00
Успех Шестёркина и дубль Якупова
12:35
В Ленобласти 19-летний парень соблазнил школьницу
12:24
Машинист "Ласточки" забыл остановиться у станции "Удельная"
09:32
Возвращение финского Bassline пионера Rico Tubbs в Санкт-Петербург
09:26
В Петербурге обнаружен труп пенсионера с простреленной головой
09:17
В МЧС переработают основные правила пожарной безопасности
23:48
«Цедевита» обыграна, но «Зенит» много пропустил
19:50
Выставка «Эпоха Гранина»
14:47
Петербуржцы смогут сдать елки на переработку
14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
09:42
В Петербурге жестоко избили школьницу
22:47
СКА разнёс «Автомобилист» в пух и прах
23:06
СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль
23:13
Скучная победа СКА в Минске
22:31
Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»
22:40
Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир
23:05
Дубль Рундблада спас СКА во Владивостоке
17:00
Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги
12:36
На развязке КАД полностью перекроют четыре съезда
09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
16:59
Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА

Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Исторический проигрыш «Маккаби» у себя дома стал главной неожиданностью очередного тура Евролиги.

Ничто не указывало на возможность проигрыша ЦСКА израильскому «Маккаби» на своём паркете. Гостевой матч первого круга команда Итудиса уверенно выиграла, закрыв лидеров соперника. По именам нынешний «Маккаби» явно уступает ЦСКА: не блещет в этой Евролиге Вилбекин, а Кейн не слишком стабилен.

Однако «Маккаби» не просто победил, а едва ли не разгромил ЦСКА, выиграв с разницей «+17». Джокером гостей стал 20-летний Зусман, управу на которого армейцы так и не нашли. Главные звёзды ЦСКА – Де Коло, Клайберн и Хиггинс – провели матч на среднем уровне. А вот Серхио Родригес отметился в протоколе четырьмя фолами и «-3» полезности. Совсем сдал Кайл Хайнс, который в этом сезоне не похож на лучшего защитника Евролиги. Старался Хэккетт, но на результат это не повлияло.

«Питерец.ру» предполагает, что ещё несколько поражений ЦСКА в «регулярке» Евролиги (даже от достойных соперников) могут привести к отставке Итудиса. Если в прошлом сезоне провал подстерегал армейцев в «Финале четырёх», то сейчас ЦСКА должен прибавить и вернуть себе статус фаворита в плей-офф. Турнирное положение ЦСКА такое, что на пятки уже наступает «Эфес».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-11-2018, 23:51
Провал Де Коло не помешал ЦСКА одолеть «Олимпиакос» в Евролиге
17-10-2018, 00:10
«Маккаби» удалось дать бой ЦСКА во 2-м туре Евролиги
23-03-2018, 23:03
Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге
1-02-2018, 23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
16-12-2017, 00:47
26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить в Евролиге «Маккаби»
13-10-2017, 00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
255
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
283
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
329
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
349
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх