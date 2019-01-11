Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА

Ничто не указывало на возможность проигрыша ЦСКА израильскому «Маккаби» на своём паркете. Гостевой матч первого круга команда Итудиса уверенно выиграла, закрыв лидеров соперника. По именам нынешний «Маккаби» явно уступает ЦСКА: не блещет в этой Евролиге Вилбекин, а Кейн не слишком стабилен.

Однако «Маккаби» не просто победил, а едва ли не разгромил ЦСКА, выиграв с разницей «+17». Джокером гостей стал 20-летний Зусман, управу на которого армейцы так и не нашли. Главные звёзды ЦСКА – Де Коло, Клайберн и Хиггинс – провели матч на среднем уровне. А вот Серхио Родригес отметился в протоколе четырьмя фолами и «-3» полезности. Совсем сдал Кайл Хайнс, который в этом сезоне не похож на лучшего защитника Евролиги. Старался Хэккетт, но на результат это не повлияло.

«Питерец.ру» предполагает, что ещё несколько поражений ЦСКА в «регулярке» Евролиги (даже от достойных соперников) могут привести к отставке Итудиса. Если в прошлом сезоне провал подстерегал армейцев в «Финале четырёх», то сейчас ЦСКА должен прибавить и вернуть себе статус фаворита в плей-офф. Турнирное положение ЦСКА такое, что на пятки уже наступает «Эфес».