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» » Успех Шестёркина и дубль Якупова

Успех Шестёркина и дубль Якупова

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
СКА разгромил в Ярославле «Локомотив», а Игорь Шестёркин не пропустил ни одной шайбы.  

Защита СКА снова доказала свою эффективность: на этот раз удалось остановить нападение «Локомотива». «Питерец.ру» предполагает, что на игре железнодорожников мог сказаться тяжёлый календарь: накануне ярославцы одержали тяжёлую победу над ЦСКА со счётом 1:0.

«Локомотив» вышел на игру против СКА без травмированных Контиола и Локтионова. Решающим стала вторая двадцатиминутка, которую СКА безальтернативно выиграл – 4:0. Открыл счёт Антон Белов в большинстве, удвоил преимущество армейцев Кузьменко, после чего дубль сотворил Якупов. В третьем периоде СКА сыграл без удалений и одержал победу. Борьба за первенство в Западной конференции КХЛ обострилась: теперь СКА отстаёт от лидирующего ЦСКА всего на 2 очка.

Из других матчей дня выделялось противостояние «Салавата Юлаева» и рижского «Динамо» в Уфе. Без своих лучших игроков – Виделля и Майоне – динамовцы смогли добиться овертайма, в котором победную для «Юлаева» шайбу забросил Антон Бурдасов. Этот нападающий выдал пару ударных матчей, что позволяет надеяться: Антон снова близок к пику формы.

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