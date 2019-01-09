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«Цедевита» обыграна, но «Зенит» много пропустил

0
22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Победа во 2-м туре матча Еврокубка улучшила турнирное положение «Зенита».

Хорватскую «Цедевиту» не отнесёшь к фаворитам Еврокубка. В прошлом матче «Цедевита» проиграла на своём паркете, сегодня уступили и в гостях. Хотя первую четверть подопечные Славена Римаца выиграли, но «Зенит» смог перехватить инициативу. Итоговый счёт – 98:84 в пользу «Зенита». Добраться до символичной в баскетболе сотни очков у «сине-бело-голубых» не получилось, но разрыв «+14» позволяет говорить об уверенной победе.

«Питерец.ру» посмотрел в протокол игры: самым результативным игроком в составе победителей стал Сергей Карасёв (19 очков), а лучшим по коэффициенту полезности стал Джален Рейнольдс (22). У «Цедевиты» 18 очков набрал Пуллен, который 7 раз промазал из-за дуги. Другой защитник гостей Коббс стал самым полезным игроком матча – 25.

Противоречиво сыграл Галь Мекель: израильтянин промазал все броски с игры, но раздал партнёрам 9 передач. Коди Миллер-Макинтайр показал скромную статистику: 5 очков и столько же передач.

В параллельной встрече «Андорра» ведёт во встрече с УНИКСом и в случае победы возглавит таблицы группы Н.

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