СКА разнёс «Автомобилист» в пух и прах

За превосходным стартом «Автомобилиста» наступил неизбежный спад, а сегодняшний матч может оказаться для екатеринбургского клуба своеобразным «дном». Оттолкнётся ли от него команда Андрея Мартемьянова или постепенно распрощается с чемпионскими амбициями на этот сезон – увидим.

Илья Воробьёв в первую очередь может порадоваться слаженной игре обороны: не пропустить от «Автомобилиста» в гостях – прекрасный результат. А ведь СКА вышел на игру без Патрика Хёрсли и Василия Токранова, но сказалась длина скамейки. К тому же именно защитники СКА поучаствовали в оглушительном разгроме хозяев льда: у составивших первую пару Гаврикова и Рундблада по ассистентскому баллу, а Земченок набрал 2 (1+1) очка.

Уже в начале второго периода СКА вёл со счётом 3:0 (отличились Плотников, Кузьменко и Гусев). В дебюте третьего периода Коварж пропустил четвёртую шайбу и отправился отдыхать, итог – 6:0 в пользу СКА.

«Питерец.ру» обратил внимание и на комический аспект этого результата: благодаря поражению «Куньлуня» от «Салавата Юлаева» разгромленный сегодня «Автомобилист» обеспечил себе место в плей-офф.