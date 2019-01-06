СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль

Теоретические шансы догнать и перегнать СКА в Дивизионе Боброва у финского «Йокерита» имелись: нужно было обыгрывать конкурента в очной встрече. Первый период поначалу шёл в равной борьбе: обменялись заброшенными шайбами Дергачёв и Йенсен. Однако СКА удалось нокаутировать соперника под занавес стартового отрезка и в дебюте второго периода.

При счёте 1:1 Прохоркин реализовал удаление Плэтта на 19-й минуте. Николай не успокоился и добился дубля ещё до первого перерыва, а в самом начале следующего периода Барабанов сделал счёт 4:1 в пользу СКА. После этого двумя малыми штрафами в протоколе игры отметился защитник «Джокеров» Грант, а в третьем периоде команды просто доигрывали матч.

Теперь СКА имеет комфортный отрыв от «Йокерита» в 8 очков, и «Питерец.ру» предполагает: ниже второй строчки на Западе команда Ильи Воробьёва финишировать в «регулярке» не должна. Лидером конференции по-прежнему являются московские армейцы, которые сегодня выковали трудовую победу в Минске. Счёт – всего лишь 2:1 в пользу ЦСКА, победный гол на счету Шалунова.