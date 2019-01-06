ента новостей

23:06
СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль
23:13
Скучная победа СКА в Минске
22:31
Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»
22:40
Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир
23:05
Дубль Рундблада спас СКА во Владивостоке
17:00
Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги
12:36
На развязке КАД полностью перекроют четыре съезда
09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
16:59
Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
11:02
В Московском районе на пожаре погиб пенсионер
10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС
10:34
В Петербург на Новый год
10:32
Беглов рассказал о неразвитой инфраструктуре города
09:28
Отставки продолжаются
22:13
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал
12:49
Фортепианный концерт PLUME
12:45
В Парголово мужчина разбился упав с 18-го этажа
12:41
Во Фрунзенском районе совершен разбой в продуктовом магазине
09:14
Автобусы в новогоднюю ночь
08:50
Увольнение Бабюк
22:01
«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл
12:21
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
10:42
В Ленобласти задержан насильник из Молдавии
09:06
Новая должность Чуйченко
08:25
У Кержакова забрали сына
23:04
Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль

СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль

0
46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Эта победа показала, что ниже второго места на Западе КХЛ невские армейцы вряд ли опустятся.

Теоретические шансы догнать и перегнать СКА в Дивизионе Боброва у финского «Йокерита» имелись: нужно было обыгрывать конкурента в очной встрече. Первый период поначалу шёл в равной борьбе: обменялись заброшенными шайбами Дергачёв и Йенсен. Однако СКА удалось нокаутировать соперника под занавес стартового отрезка и в дебюте второго периода.

При счёте 1:1 Прохоркин реализовал удаление Плэтта на 19-й минуте. Николай не успокоился и добился дубля ещё до первого перерыва, а в самом начале следующего периода Барабанов сделал счёт 4:1 в пользу СКА. После этого двумя малыми штрафами в протоколе игры отметился защитник «Джокеров» Грант, а в третьем периоде команды просто доигрывали матч.

Теперь СКА имеет комфортный отрыв от «Йокерита» в 8 очков, и «Питерец.ру» предполагает: ниже второй строчки на Западе команда Ильи Воробьёва финишировать в «регулярке» не должна. Лидером конференции по-прежнему являются московские армейцы, которые сегодня выковали трудовую победу в Минске. Счёт – всего лишь 2:1 в пользу ЦСКА, победный гол на счету Шалунова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

3-01-2019, 22:31
Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»
6-11-2018, 21:36
«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА
24-10-2018, 21:59
Нелогичное поражение СКА в Уфе
24-03-2018, 23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
23-08-2017, 22:53
«Слован» смог только отрыть счёт, а затем...
12-02-2017, 16:36
Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
210
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
246
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
296
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
316
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх