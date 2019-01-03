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Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»

0
56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
После новогодней паузы сыгранные очередные матчи хоккейного первенства.

«Адмиралу» и «Куньлуню» предстоит на этой неделе сыграть ещё один матч. Первая дуэль осталась за «Моряками», которые смогли победить в гостях со счётом 3:2. Снова забил Глазачев, который сравнял счёт в начале второго периода. Тот же Глазачев помог Вихареву вывести «Адмирал» вперёд, а победную шайбу забросил Василий Стрельцов. Однако эта победа не позволила «Адмиралу» уйти с последнего места на Востоке КХЛ.

«Питерец.ру» обратил внимание и на уверенную победу «Йокерита», одержанную сегодня над «Сибирью». Отличную форму демонстрирует Йон Норман (на фото), который набрал очки в четвёртой игре подряд. Во встрече с сибиряками Норман сначала помог отличиться партнёру по тройке атаки, а в третьем периоде и сам забросил. Записал себе в актив результативный пас и усиливший «Йокерит» по ходу сезона Весалайнен. Гол престижа у «Сибири» соорудили легионеры: Принц помог отличиться Пельтола, итог – 4:1 в пользу «Йокерита». Финский клуб обосновался на третьем месте в Западной конференции, отставая от СКА но  опережая «Локомотив».

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