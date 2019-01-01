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» » Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир

Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир

0
66
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.youtube.com
Бывший хоккеист СКА устроил пьяный дебош на борту самолёта, закончившийся экстренной посадкой.

1 января 37-летний Олег Сапрыкин попал в заголовки новостей. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России оскандалился на борту самолёта: борт пришлось сажать в Воронеже вместо Москвы.

Уже закончивший хоккейную карьеру Сапрыкин летел бизнес-классом, но не рассчитал дозу спиртного. Итог – рукоприкладство в отношении стюардессы и агрессивное поведение в отношении окружающих. Дебошира пришлось препроводить в отделение полиции, откуда он, по данным СМИ, уже отпущен. Административный протокол на нарушителя общественного порядка составили за мелкое хулиганство. Это удивляет, поскольку экстренная посадка пассажирского самолёта явно превосходит масштабы 20-й статьи Кодекса об административных правонарушениях.

СМИ сообщают, что поводом для срыва Сапрыкина послужил отказ стюардессы принести ему порцию виски. Досталось от буйного Сапрыкина и соседу по полёту. «Питерец.ру» напоминает, что в составе СКА Олег Сапрыкин провёл один сезон в 2009–2010 годах, не отметившись особой результативностью. До перехода в СКА Сапрыкин выступал за московское «Динамо».

 

 

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